Казахстан запретил поставки газа в российский порт Тамань 5.05.2023, 13:30

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фото: photoxpress.ru

Решение принято сразу после пожара на одном из резервуаров нефтехранилища.

Руководство железных дорог Казахстана запрещает с 8 мая транспортировку нефти и нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий приказ.

Документ адресован транспортным компаниям, причины запрета не уточняются.

Транспортировку нефти в Тамань остановили также «Российские железные дороги» с 3 мая. В документе РЖД причины также не указаны. Но само постановление принято сразу после пожара на одном из резервуаров нефтехранилища в Тамани, произошедшей в результате атаки беспилотника.

Город и порт Тамань Краснодарского края — один из важнейших операторов по транспортировке нефти и газа. В 2022 году через него прошли 7,3 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа из России, Казахстана и Кыргызстана.

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