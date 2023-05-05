Представитель США о депортации украинских детей: Лукашенко должен ответить 5.05.2023, 13:42

Майкл Карпентер

Белорусский режим помогает похищать детей из их семей.

Белорусский режим причастен к незаконному перемещению украинских детей, подтвердил постоянный представитель США при ОБСE (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), посол Майкл Карпентер, сообщает «Радыё Свабода».

4 мая ОБСЕ выпустила доклад, в котором называет вывоз детей из Украины военным преступлением, а также преступлением против человечности.

— Российские власти насильно разлучают их с родителями или опекунами во время так называемого процесса фильтрации. Когда родителей задерживают и отправляют в фильтрационные лагеря, детей часто отправляют в другие центры содержания под стражей. Ещё один способ, с помощью которого Россия, прямо скажем, крадет украинских детей из их семей, — это предложение поездок в детские лагеря в таких местах, как оккупированный Крым, а также в России и Беларуси, — передаёт содержание доклада Карпентер.

На вопрос, как посол оценивает роль режима Лукашенко в этом процессе, Майкл Карпентер напоминает, что Лукашенко является соучастником агрессивной войны против Украины.

— Беларусь предоставила помещения для украинских детей, которые были насильно депортированы из Украины в Беларусь… Очевидно, что между Беларусью и Россией есть различия: Беларусь не имеет активных наземных сил на территории Украины, но она соучаствует, и должна быть ответственность за действия режима Лукашенко.

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