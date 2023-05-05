The Economist: Турция может избавиться от Эрдогана 5 5.05.2023, 13:44

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Реджеп Тайип Эрдоган

Победа оппозиции имела бы огромное геополитическое значение для Запада.

В прошлом месяце первый турецкий авианосец отечественного производства «Анадолу» отправили в Босфор. Демонстрируя военный корабль, президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется зажечь патриотически настроенных избирателей перед прошедшим 14 мая голосованием. Но его харизмы, широких жестов и подарков может оказаться недостаточно.

«Человек, правящий Турцией с 2003 года во все более авторитарном стиле, может потерпеть поражение», - пишет The Economist (перевод – zn.ua).

Большинство опросов говорят, что Эрдоган отстает в президентской гонке с небольшим отрывом. Издание предполагает, что если бы он проиграл, это был бы ошеломляющий политический разворот с глобальными последствиями. Турецкий народ стал бы более свободным, менее напуганным и со временем более успершным. Новое правительство возобновило бы изуродованные отношения с Западом. Турция – член НАТО, но за время правления Эрдогана она стала деструктивным игроком на Ближнем Востоке и стремилась к более тесным связям с Россией.

«Самое важное то, что в эпоху, когда правление авторитаристов растет везде: от Венгрии до Индии, – мирное устранение Эрдогана продемонстрировало бы демократам во всем мире, что таких лидеров можно победить», – говорится в статье.

Для начала можно посмотреть на саму Турцию, страну со средним уровнем дохода с 85-миллионным населением на перекрестке между Азией, Европой и Ближним Востоком. Как и автократы во всем мире, Эрдоган уцепился за власть, систематически ослабляя институты, ограничивающие и корректирующие плохую политику. Его оппоненты – шестипартийный альянс с детальным планом управления государством – обещают восстановить эти институты.

Из многих плохих последствий едва ограниченной власти экономическая политика Эрдогана больше всего ударила по рядовым туркам. За два года он уволил трех руководителей условно независимого центрального банка, сделал своего некомпетентного зятя министром финансов и с тех пор обязал банк проводить абсурдно мягкую монетарную политику, похожую на сахарную лихорадку. Это позволило удержать рост на достаточно высоком уровне, но привело к инфляции, которая достигла пика в 86% в прошлом году и до сих пор превышает 40% (согласно официальным данным, которые могут быть недостоверными). Избиратели сетуют, что цена на лук за два года выросла в десять раз.

В случае своей победы на президентских выборах кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу пообещал восстановить независимость банка и снизить инфляцию до однозначного показателя, что, если повезет, также остановит обвал иностранных инвестиций. Но исправить нужно не только экономику.

Турецкая демократия тоже едва жива. Как и многие другие автократы, Эрдоган «кастрировал» судебную власть с помощью ручного Совета по юридическим назначениям. Он заткнул рот СМИ частично путем устрашения, а частично путем организованной продажи изданий своим друзьям. Это тоже распространенный прием. Эрдоган отодвинул парламент на второй план, внеся в 2017 году изменения в Конституцию, которые предоставили ему право издавать указы по собственному усмотрению. Киличароглу обещает изменить эту практику.

Прокуроры Эрдогана запугивают активистов и политиков сфабрикованными обвинениями в «терроризме». Среди политических заключенных Турции – лидер главной курдской партии, третьей по величине в стране, которой грозит запрет. Оппозиционному мэру Стамбула грозит тюрьма и запрет заниматься политикой. Бывшие правительственные тяжеловесы боятся критиковать президента, требуя анонимности перед тем, как обсуждать его шепотом. Все это ухудшится, если Эрдогана переизберут, но быстро улучшится, если он проиграет.

Победа оппозиции также была бы полезна соседям Турции и имела бы огромное геополитическое значение для Запада. Сегодня Турция почти полностью оторвана от остальной Европы, хотя номинально она все еще является кандидатом на вступление в ЕС. Возможно, этого никогда не произойдет, но Килидароглу обещает выполнять решения Европейского суда по правам человека и начать освобождать политических заключенных Эрдогана. Европа должна отреагировать на это восстановлением давно остановленной визовой программы для турок, улучшением доступа Турции к единому рынку ЕС и более тесным сотрудничеством в сфере внешней политики.

Также The Economist прогнозирует улучшение турецких отношений с НАТО, если действующий президент потерпит поражение на выборах. Турецкое блокирование вступления Швеции в альянс будет снято. Отношения с США, отравленные сближением Эрдогана с Владимиром Путиным и нападениями на курдские силы в Сирии, улучшатся.

«Однако новая Турция продолжит политику Эрдогана по отношению к Украине, которая состоит в том, чтобы ходить по тонкой линии. Она продолжит поставлять Украине беспилотники, но не присоединится к санкциям против России, поскольку слишком сильно зависит от нее в плане туристов и газа», – говорится в статье.

Более важным будет сигнал, который победа оппозиции пошлет демократам во всем мире. Авторитарные лидеры сейчас подрывают демократию, не отменяя ее, а лишь разрушая правила и институты, ограничивающие их власть. 56 стран квалифицируются как «электоральные автократии» по оценке организации v-Dem. Хотя в конце Холодной войны таких было 40. Этот список может возрасти. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пытается подорвать судебную и избирательную систему страны.

Маяк для угнетенных

Если Эрдоган проиграет, это покажет, что эрозию демократии можно остановить – и подскажет, как именно. Демократические оппозиционные партии должны признать опасность и объединиться, пока не стало слишком поздно. В Индии фрагментация оппозиции позволила премьер-министру Нарендре Моди доминировать, хотя его партия набрала 37% голосов. Теперь главному лидеру оппозиции грозит тюрьма. Ситуация в Польше менее мрачная, но ее оппозиция также проигрывает выборы против популистской правящей партии.

Турецкая оппозиционная партия «Альянс нации» уже добилась гораздо больших успехов. Килидороглу может казаться немного скучным, но он упорный создатель консенсуса. Кроме того, политик ведет себя довольно скромно. Он полная противоположность своему оппоненту.

«Если бы он победил, это был бы огромный момент для Турции, Европы и глобальной борьбы за настоящую демократию. Эрдоган сделал несколько хороших вещей в первые годы своего правления, но постоянное накопление чрезмерной власти затмило его разум и его чувство морали, как это обычно бывает», - пишет The Economist, не скрывая свою симпатию к Килидароглу.

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