Взрыв поставок Елена Романова

5.05.2023, 14:01

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Как ВСУ бьют по заводу, который принадлежал Медведчуку.

Власти Ростовской области РФ подтвердили, что в ночь со среды на четверг был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП).

«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — рассказал губернатор.

По словам губернатора, жертв и разрушений нет, ущерб предприятию был нанесен минимальный.

Это уже вторая атака на нефтеперегонный завод, который расположен в пяти километрах от официальной границы России с Украиной. В первый раз беспилотники прилетели на территорию НЗНП 22 июня 2022 года. Один из них повредил «технологическое оборудование». Произошел взрыв и пожар по причине «разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения и выброса углеродного газа». Второй ударил по резервуарам с сырой нефтью, но возгорания не произошло. Власти пообещали, что последствия нападения будут устранены к апрелю, и, судя по всему, с задачей справились.

В 2013 году НЗНП построил ростовский бизнесмен Сергей Кислов, заработавший состояние в 90-х на торговле зерном и владеющий брендом подсолнечного масла «Золотая семечка». Мощности предприятия по переработке сырой нефти, согласно официальным данным, составляют 5 млн тонн в год. Предприятие выпускает бензины, включая экспортный прямогонный (нафта), печное, судовое и дизельное топливо, а также топочный мазут. На заводе действует линия по производству дорожных битумов мощностью 700 тысяч тонн в год.

В 2019 году «Радио Свобода» выяснила, что после событий 2014 года Кислов начал терять контроль над предприятием, которое находилось на границе с оккупированными территориями и стало основным поставщиком топлива туда. Позже издание «Проект» подтвердило, что нефтезавод в Новошахтинске через ряд кипрских офшоров передан жене бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксане Марченко.

В 2021 году Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина, СБУ заподозрила в государственной измене. На момент вторжения российских войск в Украину лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находился под домашним арестом. В суматохе войны ему удалось сбежать, но в апреле он был схвачен. После допросов спецслужб бывшего депутата обменяли на 215 пленных защитников «Азовстали».

Виктор Медведчук лишен украинского гражданства. В феврале 2023 года он рассказал российским журналистам, что живет в Москве. Там же, предположительно, находятся дети и третья жена политика, телеведущая Оксана Марченко.

Супруги никогда не оспаривали информацию о причастности к покупке крупного нефтяного актива в России.

В 2021 году у НЗНП официально сменился собственник. Им стал владелец и гендиректор уфимского НИПИ НГ «Петон» Игорь Мнушкин. СМИ называют «Петон» одним крупнейших подрядчиков «Газпрома». По заказу госмонополии, например, он строил Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем. Сумма перепродажи Новошахтинского завода, как и в случае с Марченко, не называлась. Но на момент сделки выручка НЗНП составляла 147 млрд в год, а чистая прибыль в 2019 году — 3,6 млрд руб. В то время, как самый крупный актив Мнушкина — компания «Петон» по данным «СПАРК-Интерфакс» в 2019 году заработала всего 130 млн рублей, а второй по величине актив — ООО «НПП Техпроект» — всего 753 тыс рублей. Но, как выяснили журналисты «Схемы», Оксана Марченко продолжает владеть компанией «НЗНП Трейд», которому принадлежит право добычи нефти на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийской округе и которое связано с НЗНП через взаимные схемы владения. Конкурс, по результатам которого компания приобрела право на добычу нефти, журналисты называют сомнительным.

С 2015 года в российских государственных реестрах информация о конечных собственниках НЗНП скрыта. По данным системы «СПАРК», в 2021 году прибыль предприятия после уплаты всех налогов превысила 3 млрд рублей. С 2014 года предприятие находится в санкционных списках Украины.

За минувшие сутки в России произошли еще как минимум две атаки беспилотников на крупные склады ГСМ. В ночь на среду 3 мая в Тамани загорелся резервуар с топливом, пожар более 20 часов бушевал на площади в 1 200 квадратных метров. Тушить его пришлось силами пяти пожарных поездов. А в ночь на четверг беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, он расположен в 30 километрах западнее Краснодара. В результате удара беспилотника загорелась одна из емкостей с топливом. По данным пресс-службы губернатора Краснодарского края, к шести утра четверга пожар удалось полностью потушить.

Елена Романова, «Новая газета. Европа»

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