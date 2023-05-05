«Теперь деньги, заработанные мной и сотрудниками, уйдут в бюджеты и экономики других стран» 5.05.2023, 14:09

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Как белорусские предприниматели реагируют на нововведения от лукашистов.

Власти готовят новые изменения для предпринимателей. В частности планируют ввести новые списки видов деятельности, которой можно будет заниматься ИП. Журналисты zerkalo.io cпросили предпринимателей, как они воспринимают такую инициативу и как изменились условия работы после налоговых новшеств, которые ввели с этого года.

«Государство теряет больше, чем я»

Сейчас власти рассматривают изменение списка видов деятельности, которыми могут заниматься предприниматели. Всем остальным будет запрещено оформлять ИП — им придется или закрыться, или открыть юрлицо.

Программист Виталий работает как на внутреннем рынке, так и с клиентами из-за границы. Касательно возможных изменений для ИП он говорит, что если его сферу деятельности не включат в такой список, то он не будет создавать юрлицо в Беларуси.

— Зачем мне это делать в Беларуси, если у меня есть деньги сменить налоговую резиденцию, после чего у меня увеличится доход, количество проектов и возможностей?

Если нет денег на релокацию, то, получается, тут не о чем думать: либо ликвидация, либо переход на юрлицо. В этой ситуации ты оказываешься заложником.

Что касается налоговых изменений, которые ввели в прошлом и этом годах, налоговая нагрузка, по словам Виталия, для него выросла больше чем в три раза.

— Налоговой нагрузка для меня — первостепенные вопрос, который решает маржинальность моего бизнеса, зарплату, которую я могу платить работникам, выживаемость для меня и возможность развивать бизнес. Поэтому изменения налогового законодательства я воспринимаю крайне плохо. По-моему, это выстрел в спину предпринимательству, травля малого бизнеса в Беларуси, ведь и раньше условия не сказать, чтобы были равными.

Кроме самого роста налоговой нагрузки, предприниматель указывает на то, что у белорусской налоговой системы «постоянные проблемы с учетом расходов на иностранные компании и сервисы». Это усложняет работу с иностранными клиентами.

— Мой опыт показывает, что налоговая хорошо если принимает 2 из 10 таких расходов. Дальше — работа с фриланс-биржами, маркетплейсами услуг и другими западными сервисами, так получилось, что теперь я не могу получить оттуда платежи, но налог платить обязан, — указывает Виталий и рассуждает. — Вместо создания прослойки, которая трудоустраивает себя и парочку критически важных сотрудников (до 3 человек), возможности для людей без наличия весомого стартового капитала построить серьезный бизнес, вместо создания уникальных продуктов внутри страны, государство решило истребить предпринимателей как класс.

При этом предприниматель считает, что от принимаемых в последние месяцы изменений для ИП, больше теряет само государство.

— Я открыл ИП в России и Польше. В итоге стал больше зарабатывать и при этом платить меньше налогов, потому что мне дали возможности для этого. Но теперь валюта, налоги и социальные платежи от нашей деятельности, как и деньги заработанные мной и сотрудниками, уйдут в бюджеты и экономики других стран.

— Мелочная месть предпринимателям за наличие воли, собственного мнения и точки зрения — вот как я вижу цель таких налогов. Хотели бы улучшить ситуацию в экономике, создали бы возможность привезти деньги в страну и потратить их тут, возможность развиться, но, к сожалению, базовые понятия экономики не свойственны «плановым чиновникам». Расскажи им кто-то историю про то, как накормить рыбой человека, — наверное, мы увидели бы нормальный рост ВВП в этом году.

Условия для работы ИП Виталий воспринимает «как плевок в лицо».

— С учетом реальной картины на рынке Беларуси сейчас я попросту не вижу в нем выгоды, которая оставила бы меня в стране и мотивировала здесь что-то развивать. Такие условия подойдут только тем предпринимателям, которые имеют более высокую маржу и любой ценой хотят оставаться в Беларуси. В остальных случаях имеет смысл сменить регион работы (если есть такая возможность).

«Не вижу каких-либо перспектив»

Захар тоже занят в сфере IT, он занимается обслуживанием компаний. По его словам, за весь 2021 год он заплатил 8 тысяч рублей налогов, а в первом квартале этого года — 8400. Выходит, налоговая нагрузка увеличилась более чем в четыре раза.

— Стало очень тяжело работать, признается предприниматель. К тому же я участвую в тендерах по обслуживанию на госкомпании, суммы, которые там предлагают, уменьшились на 30−40%. Так что каких-либо перспектив я не вижу. Переходить в фирму категорически не хочу, потому что там появляется много косвенных платежей. Но и быть самозанятым — не выход. Тут возникает вопрос по тендерам: госкомпании и с ИП не особо хотят работать, а с самозанятым точно никто не станет разговаривать.

По словам Геннадия — еще одного предпринимателя, в относительных величинах налоговая нагрузка увеличилась: «Даже с учетом всех затрат 20% от дохода — это 10% с оборота».

— В цифрах налогов заплачено втрое меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года, так как мой вид деятельности затронули санкции. Сказалось и снижение платежеспособного спроса. Из-за изменения налогообложения и отмены льгот по уплате ФСЗН в целом условия работы ухудшились. А инициатива изменения списков для работы в качестве ИП еще ближе подводит нас к «пожму руку последнему предпринимателю», — считает предприниматель.

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