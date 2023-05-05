Каков портрет среднестатистического оккупанта? 1 5.05.2023, 14:18

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ГУР провело исследование среди пленных.

Главное управление разведки Украины провело социологическое исследование среди российских военнопленных и описало среднестатистический портрет оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как пояснил представитель ГУР Андрей Юсов, исследование было необходимо для того, чтобы понять мотивы оккупантов, увидеть то, как они воспринимают мир и реальность, а также узнать, что их на самом деле побуждает.

Согласно исследованию:

▪ участие в войне против Украины принимают россияне из всех регионов России, незаконно мобилизованные на территориях ОРДЛО, Крыма, а также контрактники так называемой «Народной милиции «ДНР»;

▪ 40% попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага;

▪ 80% военнопленных недовольны приказами руководства. 50% утверждают, что в случае отступления командиры отступят, а личный состав оставят;

▪ самым сильным фактором, который стимулировал их воевать против Украины 54,8% пленных назвали «желание жизненной стабильности». Еще 35,9% заявили о «возможности продвинуться в жизни»;

«Отмечается, что абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения - «желание отомстить за товарищей» и «желание быть профессиональным военным», - добавляет ГУР.

▪ 60% оценивая личные качества своих командиров по пятибалльной шкале, ставят им самую низкую оценку - 1. 1,3% поставили оценку 5;

▪ 17% военнопленных заявили о полной обеспеченности боекомплектом, а 6% отметили, что могли рассчитывать на поддержку других подразделений.

«Согласно исследованию, основным источником информации в армии России являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют лишь 20% респондентов», - добавляет ГУР.

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