Украинский политолог: Си Цзиньпин не спасет Лукашенко 6 5.05.2023, 14:23

3,172

Беларусь для Китая в нынешнем формате не интересна.

Журналист, политолог, писатель Владимир Цибулько в эфире канала 6TV прокомментировал торг политзаключенными и новых обвинениях Гаагского трибунала.

— Обвинение в незаконной депортации детей — очень унизительный кейс для Путина и России, — отметил Владимир Цибулько. — Но для Лукашенко, думаю, есть еще более весомые обвинения. Он предоставил территорию своей страны для нападения на Украину, и это подпадает под ведение агрессивной войны.

И Лукашенко, как узурпатор этой территории, имеет большие шансы попасть во второй пакет обвинений, вместе с Шойгу, Герасимовым и другими.

В то же время политолог согласился, что белорусский правитель действительно в последнее время сменил риторику с агрессивной на миролюбивую.

— Скорее всего, частью российского политикума звонок Си Цзиньпина Зеленскому стал восприниматься как признание потенциальной победы Украины. И для Лукашенко больше не остается больше выбора. Конечно, в тени Си Цзиньпина он чувствует себя более беспечно, чем в тени Путина.

Он надеется, что именно Си Цзиньпин спасет его от ответственности — и перед Украиной, и перед мировым сообществом. Но тот не спасет.

Беларусь для Китая в нынешнем формате не интересна. Украина более интересна, потому что у нее есть зона свободной торговли с Евросоюзом. И сейчас размещение китайских производств на территории Украины автоматически запускает продукцию на рынок ЕС.

А Беларусь в этом смысле — отыгранный материал, она больше ничего Си предложить не может. Лукашенко это понимает и теперь просто хочет спасти себя. Поэтому когда белорусские оппозиционные издания предполагают, что он ищет возможность побега из страны, по-моему, в этом есть элемент правды.

Здесь стоит принимать во внимание тот факт, о котором мы прекрасно знаем: даже если у Лукашенко спросить который час, он соврет.

При этом, по мнению украинского политолога, ожидать традиционного «торга» политзаключенными не стоит.

— Мне кажется, Лукашенко уже не рассматривает политзаключенных как «валюту» для торга за личную свободу и безопасность.

Он продолжает их удерживать, потому что, если отпустит, будет выглядеть слабым для своих сторонников. Хотя, по-моему, он в принципе слабый человек, он сильный только в своей голове и, может, в глазах сыновей, — полагает Цибулько.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».