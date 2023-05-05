Украинский политолог: Си Цзиньпин не спасет Лукашенко

Украинский политолог: Си Цзиньпин не спасет Лукашенко6
- 5.05.2023, 14:23
- 3,172
Беларусь для Китая в нынешнем формате не интересна.
Журналист, политолог, писатель Владимир Цибулько в эфире канала 6TV прокомментировал торг политзаключенными и новых обвинениях Гаагского трибунала.
— Обвинение в незаконной депортации детей — очень унизительный кейс для Путина и России, — отметил Владимир Цибулько. — Но для Лукашенко, думаю, есть еще более весомые обвинения. Он предоставил территорию своей страны для нападения на Украину, и это подпадает под ведение агрессивной войны.
И Лукашенко, как узурпатор этой территории, имеет большие шансы попасть во второй пакет обвинений, вместе с Шойгу, Герасимовым и другими.
В то же время политолог согласился, что белорусский правитель действительно в последнее время сменил риторику с агрессивной на миролюбивую.
— Скорее всего, частью российского политикума звонок Си Цзиньпина Зеленскому стал восприниматься как признание потенциальной победы Украины. И для Лукашенко больше не остается больше выбора. Конечно, в тени Си Цзиньпина он чувствует себя более беспечно, чем в тени Путина.
Он надеется, что именно Си Цзиньпин спасет его от ответственности — и перед Украиной, и перед мировым сообществом. Но тот не спасет.
Беларусь для Китая в нынешнем формате не интересна. Украина более интересна, потому что у нее есть зона свободной торговли с Евросоюзом. И сейчас размещение китайских производств на территории Украины автоматически запускает продукцию на рынок ЕС.
А Беларусь в этом смысле — отыгранный материал, она больше ничего Си предложить не может. Лукашенко это понимает и теперь просто хочет спасти себя. Поэтому когда белорусские оппозиционные издания предполагают, что он ищет возможность побега из страны, по-моему, в этом есть элемент правды.
Здесь стоит принимать во внимание тот факт, о котором мы прекрасно знаем: даже если у Лукашенко спросить который час, он соврет.
При этом, по мнению украинского политолога, ожидать традиционного «торга» политзаключенными не стоит.
— Мне кажется, Лукашенко уже не рассматривает политзаключенных как «валюту» для торга за личную свободу и безопасность.
Он продолжает их удерживать, потому что, если отпустит, будет выглядеть слабым для своих сторонников. Хотя, по-моему, он в принципе слабый человек, он сильный только в своей голове и, может, в глазах сыновей, — полагает Цибулько.