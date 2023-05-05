Белорусы призывают ЕС остановить торговлю с режимом Лукашенко 3 5.05.2023, 14:48

Возле здания Еврокомиссии в Варшаве прошла акция протеста.

Каждый четверг возле здания Еврокомиссии в Варшаве проходят акции протеста. Их организуют Белорусская христианская демократия, движение солидарности «Разам» и партия «Народная Грамада». Протестующие требуют прекратить торговлю с режимом Лукашенко и запретить транзит товаров через территорию Беларуси.

По мнению участников акции, это поможет в самые короткие сроки освободить белорусских политзаключенных.

В акции, которая прошла 4 мая, приняли участие координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

«Акции с требованием прекратить торговлю и остановить транзит через территорию Беларуси крайне важны. Это действительно самый быстрый и эффективный способ освободить из тюрем тысячи политзаключенных. Такие акции должны сегодня проходить во всех европейских столицах, США, Канаде, Великобритании, везде, где сегодня проживают белорусы, которым небезразлична судьба их страны и людей, которых сегодня пытают в тюрьмах, жизни которых угрожает реальная опасность», — заявила Наталья Радина.

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