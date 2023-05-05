закрыть
5 мая 2023, пятница, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы подразделения VOG-17 ВСУ уничтожили место базирования группы оккупантов

  • 5.05.2023, 14:46
Бойцы подразделения VOG-17 ВСУ уничтожили место базирования группы оккупантов

Логово россиян превратилось в фейерверк.

Бойцы подразделения VOG-17 с помощью беспилотника уничтожили место базирования группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас с дрона украинские воины сбросили на цель ночью.

Атаке предшествовала разведка, которая тоже проводилась с помощью дрона.

Судя по записи, сделанной камерой дрона-разведчика, в доме обосновались по меньшей мере шесть оккупантов. В гараже они прятали автомобиль. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип