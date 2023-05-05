Бойцы подразделения VOG-17 ВСУ уничтожили место базирования группы оккупантов 5.05.2023, 14:46

Логово россиян превратилось в фейерверк.

Бойцы подразделения VOG-17 с помощью беспилотника уничтожили место базирования группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боеприпас с дрона украинские воины сбросили на цель ночью.

Атаке предшествовала разведка, которая тоже проводилась с помощью дрона.

Судя по записи, сделанной камерой дрона-разведчика, в доме обосновались по меньшей мере шесть оккупантов. В гараже они прятали автомобиль.

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