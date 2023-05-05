«Почуял опасность»: почему Пригожин заявил о выводе «вагнеровцев» из Бахмута? 5.05.2023, 15:00

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Александром Коваленко

Мнение военного эксперта.

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что уже 10 мая российские боевики покинут Бахмут. Что стоит за этим заявлением?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военным экспертом Александром Коваленко.

— Я бы слова Пригожина за чистую монету не принимал. Он часто делает разного рода одиозные заявления. Да и сам он личность одиозная. Кто такой Пригожин? Это не просто руководитель ЧВК «Вагнер», а еще и информационный убийца министерства обороны РФ.

Одна из его функций — регулярно дискредитировать Минобороны: Сергея Шойгу, Валерия Герасимова. Он выполняет функцию такого информационного киллера в интересах российской ФСБ (Федеральной службы безопасности — прим.).

Сам «Вагнер» и есть силовым гибридным филиалом ФСБ, которая в своем время создавался как конкурент того же самого ЧВК «Редут», «Редут-Антитеррор» и других ЧВК, которые были под патронажем Минобороны РФ. Здесь речь идет о долгой конфронтации на разных уровнях между ФСБ и МО РФ.

Пригожин ведь и раньше заявлял, что выведет свои подразделения из-под Бахмута, но не сделал этого. Не думаю, что он и сейчас это сделает.

— Если предположить, что все-таки выведет, то какие это будет иметь последствия?

— В первую очередь, это дезертирство. Если же брать по максимуму, то это вообще предательство. Это все уголовные сроки. Их должны будут арестовать в тот же момент, как только они оставят свои позиции. Здесь возникает вопрос, а сдадутся ли они? Не получится ли так, что будет уже какая-то внутренняя конфронтация в полной мере. Подчеркну, что я смотрю на эту ситуацию исключительно из таких вот пропагандистских и информационных моментов.

Здесь есть еще один интересный подтекст. Пригожин пусть и не является каким-то профессиональным военным от слова вообще, но он не дурак и понимает, что то положение, в котором сейчас оказались российские оккупационные войска в Бахмуте, — патовое.

Они имеют очень уязвимые места на некоторых флангах и Пригожин, похоже, «пятой точкой» ощущает эту опасность. Он сейчас пытается как-то выйти из опасной зоны, минимизируя ответственность за то, что будет там происходить в ближайшее время. Имею в виду, например, потерю каких-то позиций.

Так или иначе, но им нужно будет оправдываться, почему они так и не смогли захватить Бахмут к 9 мая. Из всего этого можно сделать вывод, что Пригожин просто подготавливает для себя пути отхода.

— Если «вагнеровцы» выйдут их Бахмута, то станет ли ВСУ легче или на их место придут регулярные войска РФ?

— Сейчас там около 4 тысяч наемников «Вагнера», а общее количество — около 26 тысяч. Даже если такая группировка уменьшается на 4 тысячи, то это уже ощутимо. В этом случае оголяются позиции, тылы, возникает необходимость дополнительного распределения ресурсов.

Сразу это все закрыть невозможно. К тому же неизвестно, как они еще выходить будут. Вдруг с боем? Кто знает, какой приказ поступит сверху.

Если их будут арестовывать, то не исключаю, что там будут перестрелки и уже начнется внутренний конфликт. Все может завертеться очень негативно для российских оккупантов. Они не смогут быстро перетянуть силы и средства, которые могли бы заменить ЧВК «Вагнер» так быстро.

Да, эти силы и средства у них есть, но для этого им нужно будет оголять какие-то другие направления, локации. Произведена эта замена может быть в течение недели-двух. Все будет зависеть от той логистики, через которую будут тянуть эту замену, а это все время. За этот период времени может много чего произойти. Поэтому для российского командования это может быть очень опасная ситуация.

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