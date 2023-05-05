«Почуял опасность»: почему Пригожин заявил о выводе «вагнеровцев» из Бахмута?
- 5.05.2023, 15:00
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Мнение военного эксперта.
Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что уже 10 мая российские боевики покинут Бахмут. Что стоит за этим заявлением?
Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военным экспертом Александром Коваленко.
— Я бы слова Пригожина за чистую монету не принимал. Он часто делает разного рода одиозные заявления. Да и сам он личность одиозная. Кто такой Пригожин? Это не просто руководитель ЧВК «Вагнер», а еще и информационный убийца министерства обороны РФ.
Одна из его функций — регулярно дискредитировать Минобороны: Сергея Шойгу, Валерия Герасимова. Он выполняет функцию такого информационного киллера в интересах российской ФСБ (Федеральной службы безопасности — прим.).
Сам «Вагнер» и есть силовым гибридным филиалом ФСБ, которая в своем время создавался как конкурент того же самого ЧВК «Редут», «Редут-Антитеррор» и других ЧВК, которые были под патронажем Минобороны РФ. Здесь речь идет о долгой конфронтации на разных уровнях между ФСБ и МО РФ.
Пригожин ведь и раньше заявлял, что выведет свои подразделения из-под Бахмута, но не сделал этого. Не думаю, что он и сейчас это сделает.
— Если предположить, что все-таки выведет, то какие это будет иметь последствия?
— В первую очередь, это дезертирство. Если же брать по максимуму, то это вообще предательство. Это все уголовные сроки. Их должны будут арестовать в тот же момент, как только они оставят свои позиции. Здесь возникает вопрос, а сдадутся ли они? Не получится ли так, что будет уже какая-то внутренняя конфронтация в полной мере. Подчеркну, что я смотрю на эту ситуацию исключительно из таких вот пропагандистских и информационных моментов.
Здесь есть еще один интересный подтекст. Пригожин пусть и не является каким-то профессиональным военным от слова вообще, но он не дурак и понимает, что то положение, в котором сейчас оказались российские оккупационные войска в Бахмуте, — патовое.
Они имеют очень уязвимые места на некоторых флангах и Пригожин, похоже, «пятой точкой» ощущает эту опасность. Он сейчас пытается как-то выйти из опасной зоны, минимизируя ответственность за то, что будет там происходить в ближайшее время. Имею в виду, например, потерю каких-то позиций.
Так или иначе, но им нужно будет оправдываться, почему они так и не смогли захватить Бахмут к 9 мая. Из всего этого можно сделать вывод, что Пригожин просто подготавливает для себя пути отхода.
— Если «вагнеровцы» выйдут их Бахмута, то станет ли ВСУ легче или на их место придут регулярные войска РФ?
— Сейчас там около 4 тысяч наемников «Вагнера», а общее количество — около 26 тысяч. Даже если такая группировка уменьшается на 4 тысячи, то это уже ощутимо. В этом случае оголяются позиции, тылы, возникает необходимость дополнительного распределения ресурсов.
Сразу это все закрыть невозможно. К тому же неизвестно, как они еще выходить будут. Вдруг с боем? Кто знает, какой приказ поступит сверху.
Если их будут арестовывать, то не исключаю, что там будут перестрелки и уже начнется внутренний конфликт. Все может завертеться очень негативно для российских оккупантов. Они не смогут быстро перетянуть силы и средства, которые могли бы заменить ЧВК «Вагнер» так быстро.
Да, эти силы и средства у них есть, но для этого им нужно будет оголять какие-то другие направления, локации. Произведена эта замена может быть в течение недели-двух. Все будет зависеть от той логистики, через которую будут тянуть эту замену, а это все время. За этот период времени может много чего произойти. Поэтому для российского командования это может быть очень опасная ситуация.