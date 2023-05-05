Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 1 5.05.2023, 15:10

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В знак уважения к героизму Украины.

Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому легендарный чешский пистолет CZ 75.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павел в Twitter.

«В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несгибаемости народа Украины. В борьбе им с самого начала помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму Украины я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22», - написал он.

К тому же, в марте тогдашний президент Чехии Милош Земан наградил Зеленского высшей государственной наградой страны - орденом Белого Льва. Павел отметил, что врученный орден описывает мужество, с которым он стоит во главе своей нации.

Добавим, что CZ 75 - это самозарядный пистолет, который произвели в Чехословакии в 1975 году. Его широко используют по всему миру. В Чехии его применяет в основном полиция.

Большая дульная энергия пистолета в сочетании с длинной прицельной линией обеспечивают высокую точность стрельбы при высокой пробивной способности шара. Его удобно держать в руке и стрелять из него.

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