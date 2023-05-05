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Белорусские пограничники сооружают пункты контроля на границе с РФ

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  • 5.05.2023, 15:21
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Белорусские пограничники сооружают пункты контроля на границе с РФ

Проверяют въезжающий транспорт.

Белорусские пограничники сооружают пункты контроля на белорусско-российской границе для проверки въезжающего транспорта. Об этом сообщает «Флагшток», публикуя видео.

На видео очередь на трассе М10 на территории Добрушского района Гомельской области между Селищем и поворотом на Дубецкое. Очередь образовалась из-за проверки документов.

Аналогичная ситуация на погранпереходе Красная Горка на М-1.

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