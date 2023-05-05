В парламенте Грузии появились свои «Еврооптимисты» 5.05.2023, 15:23

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В парламенте Грузии появилось объединение депутатов под названием «Еврооптимисты» – как в предыдущем созыве Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

О создании группы заявили бывшие члены «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе и Роман Горицидзе. Они вышли из состава ЕНД в феврале-марте 2023 года, после смены руководства в партии.

Депутаты говорят, что название выбирали в обсуждениях со сторонниками в Facebook.

«Организационные и политические рычаги, которые имеет политическая группа, дадут нам большие возможности в работе», – отметил Горицидзе.

Хатия Деканоидзе, как известно, в 2015-2016 годах возглавляла Нацполицию в Украине, а перед тем была советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, в предыдущем созыве Верховной Рады Украины было межфракционное объединение под названием «Еврооптимисты», которое декларировало цель продвигать евроинтеграционные реформы; в его состав входили нардепы «Блока Петра Порошенко», «Батькивщины», «Народного фронта», «Самопомощи» и внефракционные депутаты.

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