В парламенте Грузии появились свои «Еврооптимисты»
- 5.05.2023, 15:23
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В парламенте Грузии появилось объединение депутатов под названием «Еврооптимисты» – как в предыдущем созыве Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает «Европейская правда».
О создании группы заявили бывшие члены «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе и Роман Горицидзе. Они вышли из состава ЕНД в феврале-марте 2023 года, после смены руководства в партии.
Депутаты говорят, что название выбирали в обсуждениях со сторонниками в Facebook.
«Организационные и политические рычаги, которые имеет политическая группа, дадут нам большие возможности в работе», – отметил Горицидзе.
Хатия Деканоидзе, как известно, в 2015-2016 годах возглавляла Нацполицию в Украине, а перед тем была советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Напомним, в предыдущем созыве Верховной Рады Украины было межфракционное объединение под названием «Еврооптимисты», которое декларировало цель продвигать евроинтеграционные реформы; в его состав входили нардепы «Блока Петра Порошенко», «Батькивщины», «Народного фронта», «Самопомощи» и внефракционные депутаты.