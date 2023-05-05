Андрей Санников: Это было «предложение, от которого невозможно отказаться»
- 5.05.2023, 15:27
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В Мюнхене 7 и 8 мая покажут фильм о лидере гражданской кампании «Европейская Беларусь».
В Мюнхене 7 и 8 мая во время фестиваля документальных фильмов DOK.fest состоится показ фильма THIS KIND OF HOPE («Надежда Есть») с участием главного героя — лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.
Фильм будет показан: 7 мая, 20:00, HFF Audimax,
8 мая, 18:30, Rio 1.
Накануне фестиваля Андрей Санников дал интервью для международной прессы.
— Вы уже давно предупреждаете об опасности, исходящей от режимов Лукашенко и Путина. Когда Россия напала на Украину в феврале 2022 года, многие западные наблюдатели были очень удивлены. Вы были удивлены?
— Нисколько не удивлен. Было понятно, что все масштабные российско-белорусские военные учения на территории Беларуси за последние 10 лет были организованы для подготовки к вторжению России в Европу, в Украину. Я и мои коллеги из «Европейской Беларуси» пытались предупредить Запад, что Лукашенко необходим Путину для подготовки нападения на Европу, и поэтому его режим представляет угрозу международной безопасности.
К сожалению, после распада Советского Союза западные наблюдатели и аналитики постоянно удивляются очевидным вещам. И продолжают удивляться каждый раз, когда что-то серьезное происходит в регионе. Вместо того, чтобы удивляться, стоило бы прислушаться к тем людям, которые знают, что здесь происходит — политикам из Беларуси (оппозиционным), Балтии, Украины.
— Насколько эффективны санкции? И считаете ли вы, что нынешних санкций достаточно?
— Санкции эффективны. Санкции помогли освободить Восточную Европу от коммунистического правления. Проблема в том, что в случае с Беларусью санкции толком не применялись до недавнего времени. Запрет на выдачу виз нельзя считать эффективными санкциями. Только после зверств режима в 2020 году Запад начал вводить настоящие санкции экономического характера. К сожалению, это произошло очень поздно, примерно через восемь месяцев насилия, развязанного режимом в Беларуси, и санкций этих по-прежнему недостаточно. Лукашенко объявлен соагрессором в войне против Украины, но санкции против его режима мягче, чем против путинского. Вот почему он ежедневно продолжает свои зверские репрессии против невинных людей. Санкции морально оправданы, потому что они привязаны к требованию освободить всех политзаключенных в Беларуси. Их численность на сегодняшний день составляет более 4000 человек.
— В чем разница между дипломатией и активизмом?
— Очень хороший вопрос, на который непросто ответить кратко, но я попытаюсь. Можно сказать, что в условиях диктатуры активизм – единственный способ для оппозиции и гражданского общества задействовать дипломатические факторы для давления на режим. У авторитарных режимов есть дипломатические каналы, но они используют их для легитимации диктатур и сокрытия правды о ситуации в своих странах. Активизм необходим для того, чтобы дать голос людям на международном уровне.
— Что означает недостаток внимания для вашей борьбы за европейскую Беларусь?
— Отсутствие внимания — обычное дело для многих стран, борющихся с тиранией, в том числе и для Беларуси. Это естественно, поскольку нельзя ожидать, что мир будет все время следить за нашей ситуацией с одинаковым вниманием. Что действительно плохо, так это то, что когда мы предупреждаем об окне возможностей и даже указываем точное время, как мы это сделали в преддверии 2020 года, международное сообщество в очередной раз сказалось «удивленным» и не готовым поддержать демократические силы и решительно отреагировать на преступления режима.
— Вы не из тех, кто выставляет себя напоказ — почему вы согласились снять этот фильм?
— Это правда, я не люблю быть в центре внимания. Мне больше по душе работа командой и в команде, и я радуюсь, если в центре внимания оказываются мои друзья и коллеги. Мне нравится видеть результаты нашей совместной деятельности, в которой я принимал участие, и я знаю, что во многих случаях лучше не не объявлять о достижениях, пока вы чего-то не добились.
— Вы когда-нибудь представляли себя кинозвездой?
— Не представлял и не представляю. Этот фильм — особый случай, потому что он о Беларуси, и у меня была возможность иными средствами, кинематографическими, привлечь внимание к важным для моей страны вопросам. Это было действительно «предложение, от которого невозможно отказаться», хотя я и пытался.