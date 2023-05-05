«Украина может праздновать победу» 5.05.2023, 15:37

Российские пропагандисты приуныли, узнав, что «Вагнер» выходит из Бахмута.

Пропагандисты РФ и прочие пособники российских военных преступников изрядно приуныли после ультиматума главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уйти из Бахмута, передает телеграм-канал «Украина 365».

Так, российский политический «деятель», считающий себя публицистом, Егор Холмогоров написал о том, что теперь Украина может праздновать победу.

При этом он отметил, что победа эта досталась Украине якобы не столько благодаря ВСУ, сколько... И тут он намекает не то на предательство, не то на просчеты в российских войсках.

В свою очередь, другие российские пропагандисты тоже пишут весьма невеселые посты после очередного заявления Пригожина. Они уже не могут понять, является ли это какой-то тактикой с целью запутать противника или же действительно дела у «Вагнера» в Бахмуте настолько плохи.

Стоит отметить, что Пригожин является врагом Украины, поэтому верить его «истерике» не нужно. Украинские воины, воюющие на передовой, подчеркивают: никакого «снарядного голода» у боевиков «Вагнера» нет, интенсивность обстрелов со стороны россиян пока еще высокая, поэтому заявления Пригожина и его планы по выходу из Бахмута могут быть сознательной дезинформацией.

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