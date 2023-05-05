В Польше белорус на Mercedes превысил скорость на 85 километров в час 4 5.05.2023, 15:39

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Как его наказали?

В Люблинском воеводстве Польши 31-летний белорус на Mercedes превысил скорость на 85 км/ч, пишет издание «Беларусь и мир» со ссылкой на местную полицию.

Автомобиль нарушителя был остановлен полицейскими утром 3 мая на трассе DK2 в деревне Тлусьцец. Он двигался со скоростью 135 км/ч при разрешенной 50 км/ч.

Водитель пояснил, что просто заговорился с пассажиркой. Мужчину оштрафовали на 2500 злотых (около 600 долларов) и начислили ему 15 штрафных баллов.

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