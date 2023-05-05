«Складывающиеся многоэтажки Бахмута отзовутся в один день эхом в Белгороде» 1 5.05.2023, 15:48

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Александр Коваленко

Военный эксперт — о планирующих бомбах.

Итак, в Белгородской области продолжают находить разбросанные то там, то сям, по полям, по лесам, по озёрам, по садам, а порою и по самому Белгороду российские планирующие бомбы.

Как же так получилось, что это wunderwaffe стало угрозой для самих же россиян? Задается вопросом в своем Telegram-каналe известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

На самом деле ничего удивительного в этом нет и с самого первого дня, как российские оккупационные войска (РОВ) стали применять на своих ФАБ-500 М62 так называемые модули планирования и коррекции полёта, которые потом ещё и переименовали, я подчёркивал, что это крайне халтурный, кустарный продукт с низкой надёжностью.

За тот период, за который их успели РОВ применить, собралось больше подробностей из чего конкретно состоят эти модули и почему очередное российское wunderwaffe - это снова творение из навоза и палок. Для начала немного предыстории.

12 марта 2023 в Кубышевском районе Донецка на головы местным жителям рухнула бомба ФАБ-500 M62 с российским модулем управления и коррекции, делающим из бомбы свободного падения планирующую. Вот только сам модуль в ходе этого инцидента приземлился в 500 метрах от бомбы.

В России несколько лет разрабатывался и испытывался управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного типа 9-А-7759 «Гром». Данный блок имел инерциально-спутниковый комплекс с помехозащищенным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS.

Но этот комплекс оказался очень дорогим и технологически затратным, поэтому от него отказались. Вот в 2022-м появилась необходимость в том, чтобы придать бомбам возможность дальнего планирования. В контексте отказа от «Грома» стали генерировать кустарные поделки.

Модуль, который сейчас массово «варят» Кулибины, представляет собой весьма примитивную конструкцию из крыла, приводящегося в полётное положение после сброса, посредством пружинного устройства, находящегося под натяжением. Сдерживает устройство - защёлка.

В процессе сброса бомбы одновременно производится постановка модуля в полётное положение. То есть, раскрытие крыла и взведение бомбы в боеспособное состояние. Вот тут начинается самое интересное, а именно - вероятность того, что что-то у этого процесса пойдёт не так.

Во-первых, очень высока вероятность того, что защёлка на кустарном модуле не откроется, следовательно, крыло не будет приведено в полётное состояние. То есть, «планирующая» бомба, в боевом режиме, становится свободнопадающей. Привет, Белгород!

Во-вторых, во время сброса если даже всё срабатывает и крыло раскрывается, то из-за качества материалов, из которых россияне «варят» модули и кривых расчётов конструкции, модуль имеет высокую вероятность развалиться во время полёта бомбы, что снова делает её свободнопадающей.

Дело в том, что расчётные возможности модуля оказались изначально неверными и он испытывает перегрузки по весу, а так же аэродинамические проблемы. Это одна из причин, по которой РОВ начинают переходить на использование бомб ФАБ-250. ФАБ-500 слишком тяжёлые для модулей.

Ну и в третьих. Приведение бомбы в боеготовое состояние при сбросе не всегда проходит гладко. То есть, бомба может быть сброшена, модуль раскрыть крыло, но по достижения цели бомба не взорвётся. Сейчас по российским полям немало разбросано таких бомб, у которых не взвёлся взрыватель.

Все эти проблемы были известны с первых же дней применения модулей на бомбах, но модуль настолько дешёвый, а бомб так много у россиян, что им было плевать на потерю даже 50% сбрасываемых бомб, ведь другие 50% всё же достигают своей цели. Но, скрыть дефективность бомб уже невозможно.

Тем более, они начинают падать на российские города в лучших традициях «сами себя разбомбим, чтобы НАТО боялось»! Пока не на жилые дома, но очень близко к ним, а потому, так или иначе, но складывающиеся многоэтажки Бахмута отзовутся в один день/ночь эхом в Белгороде.

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