В офисе Зеленского рассказали, почему лихорадит Россию

В офисе Зеленского рассказали, почему лихорадит Россию3
- 5.05.2023, 15:53
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Есть четыре причины.
В последнее время Россию почти ежедневно сотрясают различные «эксцессы»: горят Кремль, нефтебазы, критически важные предприятия РФ, сходят с рельсов поезда. Это говорит о том, что страна вошла в период острой внутренней нестабильности.
Как сообщает dialog.ua, об этом в своем блоге в Twitter пишет советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Он назвал 4 причины, почему лихорадит Россию: нарастание управленческой слабости, потеря Москвой силового контроля над своими регионами, появление в стране военизированных и агрессивных партизанских группировок, а также «разрушение сакральности, информационной неприкосновенности» диктатора РФ Владимира Путина и его клана.
Отметим, власти Украины категорически отрицают свою причастность к взрывам и атакам объектов на территории России. Они уверяют, что сосредоточены на освобождении своих территорий, а российские не представляют для Киева никакого интереса.