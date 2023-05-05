В офисе Зеленского рассказали, почему лихорадит Россию 3 5.05.2023, 15:53

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Михаил Подоляк

Есть четыре причины.

В последнее время Россию почти ежедневно сотрясают различные «эксцессы»: горят Кремль, нефтебазы, критически важные предприятия РФ, сходят с рельсов поезда. Это говорит о том, что страна вошла в период острой внутренней нестабильности.

Как сообщает dialog.ua, об этом в своем блоге в Twitter пишет советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он назвал 4 причины, почему лихорадит Россию: нарастание управленческой слабости, потеря Москвой силового контроля над своими регионами, появление в стране военизированных и агрессивных партизанских группировок, а также «разрушение сакральности, информационной неприкосновенности» диктатора РФ Владимира Путина и его клана.

Отметим, власти Украины категорически отрицают свою причастность к взрывам и атакам объектов на территории России. Они уверяют, что сосредоточены на освобождении своих территорий, а российские не представляют для Киева никакого интереса.

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