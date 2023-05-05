Пришло время боевых гусей Александр Кочетков

5.05.2023, 16:14

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Александр Кочетков

ПВО Москвы – прозрачное, как море возле украинского Крыма.

Внимательно изучил видео с беспилотниками над крышей Кремля. Должен кое-что доложить.

Кремлевские символисты на такое бы не отважились

ВСУ не используют дроны такой конструкции, которые атаковали Кремль. Более того, дроны, которые немного раньше времени поздравили Кремль с 9 мая, не способные пролететь 1000 километров от Украины в столицу недоимперии да еще и попасть прямо во флаг с двуглавым цыпленком-мутантом.

На провокацию со стороны Кремля тоже не похоже. Там все отмороженные символисты, фетишисты и другие астральные извращенцы. Поэтому они ни за что не стали бы использовать для провокаций именно Кремль – сакральный символ недоимперии. Да еще и демонстрируя, что ПВО Москвы – прозрачное, как море возле украинского Крыма.

Нет, кремлевские использовали бы что-то вроде резиденции Владимира Путина под Сочи. Тогда и риторика нападения на самое святое – самого Путина – сохраняется, и сакральность кремлевских башен не страдает.

Кстати, почитал экспертное: будто бы Кремль сам сделал шоу, чтобы интенсифицировать ракетные удары по Украине. Попуститесь, коллеги! Людоедам недоимперии не нужны поводы, чтобы убивать, потому что жажда крови – их естественное состояние. Они и сейчас атакуют нас с максимальной мощностью, на которую способны. На большее просто не способны.

Пришло время боевых гусей

Следовательно, получается, что дроны, которые напугали Кремль, не способны долететь из Украины. А вот из Московской области – без проблем. Тогда становится понятной превосходная точность этих дронов. Кстати, как и запрет московских властей на любое использование беспилотников гражданскими жителями.

Вижу, что российское антикремлевское подполье существует. Оно очень рассчитывает на победу Украины и пытается помочь этой победе, как умеет.

А вот удары по нефтебазам недоимперии недалеко от линии фронта – это мы. И это – правильно. И так: мы еще действительно не начинали по-настоящему. Помешать нам может только инициатива депутата Госдумы Журавлева: он предложил использовать против дронов хищных птиц, в частности, орлов (это не шутка!). Наверное, придется привлекать к сопровождению наших боевых гусей.

Александр Кочетков, Facebook

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