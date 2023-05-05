Что происходит на границе Украины и Беларуси?
- 5.05.2023, 16:16
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Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил северную границу Украины и проверил подготовку военных к возможному вторжению россиян из Беларуси.
- Роем рвы и траншеи. Минуем пограничные. Делаем завалы на дорогах. Наша оборона укрепляется каждый день. Работы продолжаются, не останавливаясь, - рассказал он.
По его словам, на северной границе роются противотанковые рвы – военные прорыли их на расстояние в 5000 метров. Кроме этого, проводится минирование прилегающих территорий - было использовано более 3000 противотанковых мин.
Недавно стало известно, что лукашисты хотят увеличить количество военных у границ с Украиной.