Что происходит на границе Украины и Беларуси? 5.05.2023, 16:16

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Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил северную границу Украины и проверил подготовку военных к возможному вторжению россиян из Беларуси.

- Роем рвы и траншеи. Минуем пограничные. Делаем завалы на дорогах. Наша оборона укрепляется каждый день. Работы продолжаются, не останавливаясь, - рассказал он.

По его словам, на северной границе роются противотанковые рвы – военные прорыли их на расстояние в 5000 метров. Кроме этого, проводится минирование прилегающих территорий - было использовано более 3000 противотанковых мин.

Недавно стало известно, что лукашисты хотят увеличить количество военных у границ с Украиной.

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