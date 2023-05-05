Топ-10 смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи 8 5.05.2023, 16:22

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Рейтинг составлен на основе реальных отзывов.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu опубликовали новый отчет, демонстрирующий свежий рейтинг удовлетворенности пользователей Android-смартфонов. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей, пишет «Униан».

Первое место разделили между собой Realme 10 Pro Plus и Xiaomi 13 Ultra с показателем удовлетворенности 96,36%. Если первый занял свое место в среднем ценовом сегменте, то аппарат «Сяоми» является самым навороченным (и дорогим) камерофоном на рынке.

Третье место досталось еще одному флагману Find X6 Pro от китайского бренда Oppo. Он набрал 94,31% позитивных отзывов. Далее по списку расположились Magic5 Pro и Xiaomi 13 Pro – оба смартфона имеют рейтинг свыше 93% и могут похвастаться топовым железом и качественными камерами.

Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Honor X40 GT – 93,17%

vivo X90 Pro Plus – 92,07%

Nubia Z50 Ultra – 92,26%

Galaxy S23 Ultra – 91,65%

OnePlus 11 – 91,26%.

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