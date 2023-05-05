В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар 3 5.05.2023, 16:25

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Площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

В России в очередной раз неспокойно - 3 мая в Ленинградской области горел ангар с вертолетами, а уже через два дня, 5 мая, в Екатеринбурге вспыхнули складские помещения, существует угроза взрыва.

Как пишет «Апостроф», об этом говорится в российских Telegram-каналах.

Сообщается, что на складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина. Поскольку рядом со складами нет воды, существует угроза взрыва. На место происшествия вызвали пожарный поезд.

В МЧС России сообщили, что площадь пожара увеличилась с 150 до 2000 квадратных метров. На данный момент его тушат 57 человек, на месте 13 машин.

Для тушения используют также пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы.

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