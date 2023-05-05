ВСУ разнесли склады боеприпасов «Вагнера» в Бахмуте 5.05.2023, 16:40

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Иллюстративное фото

Уничтожено несколько мест хранения боеприпасов российских наемников.

Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов частной военной компании «Вагнер» в Бахмуте. Продолжаются не только оборонительные, но и активные наступательные действия украинских воинов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ликвидировано несколько мест хранения БК «вагнеровцев».

«С нашей стороны совершаются не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия. У нас есть новость, что наши бойцы уничтожили места хранения боеприпасов «вагнеровцев». Поэтому, мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника», - отметила Маляр.

На уточняющий вопрос, с этим ли связана истерика главаря «Вагнера» Евгения Пригожина относительно «снарядного голода», Маляр ответила улыбкой.

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