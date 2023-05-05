Белорусы смогут блокировать доступ к своим кредитным историям 5.05.2023, 16:45

Для чего?

В Беларуси готовят изменения в закон «О кредитных историях». Планируется, что в кредитные истории дополнительно будут включать информацию о покупках в рассрочку, а белорусы смогут закрывать доступ к информации в своих историях, сообщает «Онлайнер».

К источникам для формирования кредитной истории хотят добавить организации, приобретающие права требования по кредитной сделке, и юрлиц, которые продают товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты.

Согласно проекту закона физлицо сможет запрещать пользователям кредитной истории получать его кредитный отчет в связи с совершением (подозрением совершения) в отношении него мошеннических действий.

Чтобы упростить доступ физлиц к кредитному отчету, его можно будет получить за вознаграждение без заключения с Нацбанком договора оказания информационных услуг.

«Обсуждение» законопроекта продлится до 15 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».