Военный эксперт: Удары по РФ с каждым днем будут становиться все более филигранными
- 5.05.2023, 17:05
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Ситуация значительно изменилась.
Военный эксперт Иван Ступак убежден, что интенсивность ударов по территории РФ будет возрастать, а сами удары будут становиться все более эффективными.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Еспресо».
«Во-первых, Украина не взяла на себя ответственность за взрывы над Кремлем. Мы можем только предполагать, кто атаковал Кремль. Нам все равно, кто это делает. Однако удары по территории РФ с каждым разом становятся все более филигранными. Если вспоминать первые пуски дронов по России, некоторые из них падали, а некоторые не долетали. Однако сейчас ситуация значительно изменилась», - пояснил Ступак.
Эксперт отметил, что интенсивность ударов по России будет возрастать.
«Раньше пуски беспилотников по территории РФ были в тестовом режиме. Определялись их технические характеристики и возможности. Сейчас мы уже видим отличные прилеты на территории РФ. И что меня очень удивляет, граждане Украины не так реагируют на взрывы в России. Удары по территории РФ превратились в обыденность», - добавил он.