Череватый: У ЧВК «Вагнера» голод, но не снарядный 5.05.2023, 17:23

Сергей Череватый

Боевики ищут причины, чтобы уйти из Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал BBC, что может быть несколько причин, которые привели к тому, что глава частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин анонсировал отход «вагнеровцев» из Бахмута.

Во-первых, наемники заканчиваются – на самом деле дело не в боеприпасах.

- За эти сутки уничтожены 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери. Следовательно, они ищут причины, чтобы уйти, - рассказал Череватый.

Он также подчеркнул, что внутри РФ продолжается внутреннее противостояние среди военного руководства страны.

- В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание, - отметил представитель ВСУ.

Сейчас в городе все еще идут тяжелые бои. Россия продолжает атаковать, отметил Череватый. За минувшие сутки было 43 боевых столкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

«Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая», - резюмировал Череватый.

Напомним, что сегодня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выступил с анонсом отхода своих боевиков из Бахмута в Донецкой области 10 мая.

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