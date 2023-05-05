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Череватый: У ЧВК «Вагнера» голод, но не снарядный

  • 5.05.2023, 17:23
Череватый: У ЧВК «Вагнера» голод, но не снарядный
Сергей Череватый

Боевики ищут причины, чтобы уйти из Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал BBC, что может быть несколько причин, которые привели к тому, что глава частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин анонсировал отход «вагнеровцев» из Бахмута.

Во-первых, наемники заканчиваются – на самом деле дело не в боеприпасах.

- За эти сутки уничтожены 137 оккупантов, 202 ранены, они несут большие потери. Следовательно, они ищут причины, чтобы уйти, - рассказал Череватый.

Он также подчеркнул, что внутри РФ продолжается внутреннее противостояние среди военного руководства страны.

- В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание, - отметил представитель ВСУ.

Сейчас в городе все еще идут тяжелые бои. Россия продолжает атаковать, отметил Череватый. За минувшие сутки было 43 боевых столкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

«Интенсивность боев не спадает. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая», - резюмировал Череватый.

Напомним, что сегодня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выступил с анонсом отхода своих боевиков из Бахмута в Донецкой области 10 мая.

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