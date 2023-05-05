ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение россиян 1 5.05.2023, 17:31

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Украинские артиллеристы выиграли дуэль с противником.

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины имени великого князя Витовта выиграли дуэль с противником – уничтожили две прицепные гаубицы оккупантов.

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила пресс-служба подразделения, обнародовав соответствующее видео.

Основная часть ролика снята беспилотными летательными аппаратами, операторы которых нашли цели и скорректировали огонь артиллерии по ним.

Также на видео присутствуют кадры залпа украинской 152-миллиметровой гаубицы. Это исключает возможность использования высокоточных 155-миллиметровых снарядов.

40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта насипаєhttps://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/hQBq3DjQoK — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 5, 2023

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