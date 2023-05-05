Путину стало очень неуютно в бункере 2 Сергей Фурса

5.05.2023, 17:45

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Зеленский подобрался к нему совсем близко.

Сегодня Путину должно быть очень неуютно в его бункере. Он может себя почувствовать рядовым жителем проклятой Брянской области, где даже поезда сходят с ума и пути от понимания близости украинской границы.

Зеленский подобрался совсем близко к Путину, неожиданно посетив Финляндию. И передает привет с места будущих баз НАТО. А оттуда рукой подать в дачные домики кооператива «Озеро», которые могут полыхать не хуже, чем нефтебазы вокруг Крыма. И до Питера, и до Москвы близко.

Может, вот он ответ на вопрос, откуда начнется контрнаступление. Где Лукашенко с его картой, когда он так нужен?

Сергей Фурса, Facebook

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