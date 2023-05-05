Военные летчики Беларуси и РФ отработали воздушное патрулирование в белорусском небе 3 5.05.2023, 17:54

1,648

иллюстративное фото

К чему готовятся лукашисты?

В Министерстве обороны рассказали, что военные летчики Беларуси и России 5 мая, в пятницу, отработали патрулирование белорусского воздушного пространства.

В сообщении говорится, что в рамках очередного этапа «комплексной проверки боевой готовности» воинских частей и подразделений, которые привлекаются к реагированию на кризисные ситуации, экипажи ВВС и войск ПВО при взаимодействии с экипажами ВКС РФ выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства Беларуси.

В свою очередь, замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС - начальник авиации полковник Леонид Давидович сказал, что белорусские экипажи выполнили полеты на патрулировании воздушного пространства вместе с экипажами ВКС России. Он также заметил, что в ходе названных полетов были отработаны патрулирование и взаимоприкрытие.

Он отметил, что полеты в общем боевом порядке дает много и ведущему, и ведомому летчиками. По его словам, белорусские экипажи летают на однотипной технике и с однотипным вооружением. Что касается уровня летчиков, то он примерно одинаковый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».