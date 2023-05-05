Белорусский врач объяснил, почему важно спать в носках 4 5.05.2023, 18:03

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Он назвал ошибочным мнение о том, что носки перегревают ноги.

Белорусский врач объяснил, почему полезно спать в носках. В эфире телеканала ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов сказал о пользе сна в носах.

По его словам, если надеть на ночь носки, то можно быстрее уснуть. Он отметил, что может показаться, что носки перегревают ноги, но на самом деле это не так. Специалист заметил, что они улучшают терморегуляцию организма, а это, в свою очередь, способствует расширению сосудов.

– Это приводит к равномерному распределению тепла по телу.

Он добавил, что привычка засыпать в носках также поможет побороть «синдром беспокойных ног». Здесь подразумевается процесс, когда по время сна человек совершает активные движения, число которых может доходить до 50 в час.

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