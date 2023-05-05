Россия эвакуирует 70 тысяч человек из оккупированной Запорожской области 5.05.2023, 18:05

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Оккупанты ожидают наступление ВСУ.

В преддверии украинского контрнаступления пророссийсикие власти Запорожской области решили начать эвакуацию населения.

Из прифронтовых населенных пунктов, захваченных Россией, вывозят местных жителей. Об этом заявил пророссийский врио главы региона Евгений Балицкий.

Всего планируют эвакуировать 70 тысяч человек, сообщил заместитель «председателя правительства» региона по экономике Андрей Козенко. По его словам, сейчас начали вывозить жителей в Пологовском районе.

В последние дни украинская армия усилила обстрелы территорий, близких к линии боестолкновений, пишет назначенный Кремлем губернатор. «В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — пишет он в телеграм-канале.

Эвакуацию, по словам Балицкого, проводят в 18 населенных пунктах: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Другой пророссийский чиновник из Запорожской области, член главного совета администрации Владимир Рогов, сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили несколько десятков тысяч военных на передовой в регионе. «Сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — добавил он.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что страна находится «на финишной прямой» перед началом контрнаступления. Командование заканчивает последние приготовления перед там, как Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, «как, где и когда» они будут атаковать, отмечал он.

Как писал The New York Times, Киев планирует начать контрнаступление уже в мае. К концу апреля ВСУ подготовили 12 боевых бригад численностью около четырех тысяч бойцов в каждой, отмечала газета со ссылкой на утекшие документы Пентагона. Девять из них прошли обучение в странах НАТО.

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