Белорусы жалуются на IT-школу, которая терроризирует звонками всех подряд 1 5.05.2023, 18:08

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Дошло до абсурда.

Многие белорусы, айтишники и не только, жалуются на назойливые звонки из школы IT Overone. Это тянется не один месяц: компания предлагает пройти курсы по IT-специальностям, причем контакты своих «мишеней» добывает самыми неожиданными способами. Devby.io рассказал, как люди становятся невольными собеседниками IT-школы.

Еще в прошлом году белорусы разных профессий жаловались, что им звонят по телефону из школы IT Overone и предлагают курсы для вхождения в IT без первоначальных навыков и английского. Звонки поступали всем подряд — даже собственным преподавателям, хотя целевая аудитория школы, как говорят экс-сотрудники, — студенты БГУИР, да и вообще студенты.

Сама школа прокомментировала ситуацию devby.io: якобы номера телефонов им давали слушатели — по своему желанию, но в некоторых номерах были ошибки. Вот менеджеры и попадают не туда.

Но история не закончилась. В декабре прошлого года читатель devby.io увидел вакансию от IT-Overone — и прошел у них два собеседования на позицию коммерческого директора:

— По итогам второго попросили дать два-три контакта, чтобы запросить рекомендации. Дал безо всякой задней мысли, так как и ранее сталкивался с подобными требованиями. А через пару недель узнал у этих людей, что им начали назвать и присылать сообщения с предложением всяких курсов.

Читатель говорит, что администраторы школы были настолько навязчивы, что его партнеры звонили уже ему — с претензиями.

При этом, добавляет он, «собесы были настоящими». Кандидат и его собеседники «рассматривали несколько ситуативных кейсов по управлению персоналом, а также ситуации с клиентами. Ощущение подставы не возникло».

Правда, одно «но» все же было:

— Когда дошло до вопроса, какой разработкой занимается команда, — они тут же поменяли тему беседы.

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