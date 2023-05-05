Польша начнет топить корабли, угрожающие газопроводу из Норвегии 2 5.05.2023, 18:13

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Польское правительство одобрило соответствующий законопроект.

Подрыв трех веток газопровода «Северный поток», несработавшая ставка Владимира Путина на организацию энергокризиса в Европе и исчерпание российской армией возможностей для продвижения в Украине заставляет западные страны все сильнее опасаться диверсий на своих инфраструктурных объектах. Польша, например, не только усиливает защиту энергетических мощностей, но даже готовится уничтожать корабли и самолеты, представляющие опасность для нового газопровода из Норвегии.

Польское правительство одобрило законопроект, который разрешает военным «в исключительной ситуации», когда все остальные возможности исчерпаны, топить вражеские корабли и сбивать самолеты, чтобы предотвратить террористический акт, сообщает Reuters. Кроме того, будет создана постоянная база береговой охраны в расположенном у границы с Германией порту Свиноуйсьце, где находится импортный СПГ-терминал. Газопровод из Норвегии Baltic Pipe, проходящий через Данию и Балтийское море, приходит в город Нихожа, расположенный несколько восточнее.

Проект Baltic Pipe реализовывался с конца 2000-х гг., и трубопровод был открыт 27 сентября 2022 г. — на следующий день после взрыва на «Северных потоках» (с которыми он пересекается). Газ начал поставляться в октябре, мощность трубопровода — 10 млрд кубометров в год.

Польша лишилась российских поставок весной, когда «Газпром» прекратил экспорт газа в страны, отказавшиеся оплачивать его по схеме «за рубли». Впрочем, Варшава и не планировала продлять с «Газпромом» заканчивавшийся в прошлом году контракт. На церемонии открытия Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: «Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством». Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала газопровод из Норвегии «ключевым проектом для обеспечения безопасности поставок в регион».

Подготовленный правительством Польши законопроект о защите газопровода должен быть одобрен парламентом.

На этой неделе помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявил, что Россия составляет карты критически важной инфраструктуры стран блока на суше и под водой, готовясь к ударам по подводным объектам в Европе и Северной Америке. В частности, «Россия может нацелиться на подводные кабели», сказал он.

А в апреле совместное расследование скандинавских СМИ показало, что десятки российских научно-исследовательских и рыболовецких судов составляли карту подводной инфраструктуры стран региона. Так они пытались собрать информацию, которая помогла бы парализовать энергоснабжение Северо-Западной Европы или устроить диверсии, в том числе путем перерезания кабелей питания и передачи данных, заявили изданиям в западных спецслужбах.

Польша в апреле создала охраняемую 200-метровую зону вокруг СПГ-терминала в Свиноуйсьце.

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