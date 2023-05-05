В Беларуси обновили условия и сроки приема в художественные колледжи и консерватории 5.05.2023, 18:28

Что изменилось.

В Беларуси утверждены новые правила приема в гимназии — колледжи искусств и консерватории. Соответствующее постановление Министерства культуры № 66 от 14 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 мая.

Среди прочего правила определяют перечень необходимых для поступления документов, типовые программы проверки способностей в области отдельных видов искусства, а также критерии для этого.

Как следует из постановления, абитуриентов в художественные гимназии, колледжи или консерватории будут принимать по конкурсу на основании результатов проверки способностей в области одного из видов искусства: музыкально-хорового, музыкально-инструментального, изобразительного, хореографического, театрального.

При равном количестве баллов преимущество имеют абитуриенты с более высоким уровнем способностей в области отдельных видов искусства.

Документы в этом году можно будет подавать:

с 25 мая по 1 июня — в 5-й класс;

с 1 по 15 июня — на свободные места в 6−9, 11-й классы;

с 12 июня по 15 августа — в 10-й класс.

Постановление вступило в силу после опубликования.

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