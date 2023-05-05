Шредер проиграл в суде дело против Бундестага о лишении привилегий экс-канцлера 2 5.05.2023, 18:38

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Герхард Шредер

Сам экс-канцлер Германии не присутствовал на слушаниях.

Административный суд Берлина постановил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер не имеет права получить обратно привилегии, которые полагались ему как бывшему главе немецкого правительства. Их в 2022 году его лишил бюджетный комитет немецкого парламента. Об этом 4 мая сообщило издание Spiegel.

Шредер не присутствовал на слушаниях. Как пишет Spiegel, это дело является пока уникальным в истории Германии и имеет фундаментальное значение. Теперь следует ожидать, что дело дойдет до следующей инстанции.

Исторически в течение десятилетий бывшие федеральные канцлеры и федеральные президенты в Германии получали в Бундестаге офис и финансирование для его сотрудников после окончания срока своих полномочий. Предполагалось, что эти кабинеты служат для выполнения задач, возникших на прежнем посту. Эти офисы предоставляли пожизненно, и они могли работать десятилетиями.

Однако весной 2022 года коалиция СДПГ, «Зеленых» и СвДП реорганизовала систему льгот. Теперь все зависит от того, действительно ли бывшие высокопоставленные политики продолжают выполнять задачи, связанные с их прежней должностью, такие как патронаж и произнесение речей. Соответственно, депутаты заявили, что Шредер больше не выполняет «никаких постоянных обязательств, вытекающих из его должности», и лишили его привилегий.

В августе Шредер подал в суд на Бундестаг и потребовал, чтобы бывший офис с сотрудниками был снова предоставлен в его распоряжение.

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