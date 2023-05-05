До +14°С ожидается в Беларуси в субботу 5.05.2023, 18:45

Будет преимущественно без осадков.

Небольшие дожди и до плюс 14 градусов ожидается в Беларуси 6 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами температура воздуха составит плюс 1-3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 8-14 градусов.

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