России некуда девать «миллиарды индийских рупий» 8 5.05.2023, 18:47

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В этом признался глава МИД РФ Лавров.

Когда Запад стал отсекать Россию от расчетов в долларах и евро, Кремль неоднократно рассказывал, что можно обойтись без плохих западных денег. Но полноценный переход на расчеты в национальных валютах с «дружественными» странами фактически оказался нерешаемой задачей. Если нарастить операции в юанях еще как-то получается, то в случае с Индией, которая стала крупнейшим потребителем российской нефти, процесс застопорился окончательно.

На счетах в индийских банках у России накопились миллиарды рупий, которые она не может использовать, признал в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров (его слова на встрече Шанхайской организации сотрудничества в индийском штате Гоа приводит Bloomberg).

«Это проблема, – сказал Лавров. – Нам нужно использовать эти деньги. Но, чтобы это сделать, эти рупии нужно перевести в другую валюту, и это сейчас обсуждается».

Буквально накануне Reuters сообщил со ссылкой на индийских чиновников и человека, знакомого с ходом переговоров, что Россия и Индия оставили попытки перейти на рупии в двусторонней торговле. Один из источников сказал агентству: «Мы больше не хотим заниматься расчетами в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия пыталась сделать все, что можно, чтобы он заработал, но ничего не получилось».

Проблема в гигантском дисбалансе торговли между двумя странами. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, за 11 месяцев последнего финансового года, который завершился в марте (то есть с апреля 2022 г., когда Индия уже активно закупала российскую нефть, по февраль 2023 г.), экспорт в Россию сократился на 11,6% до $2,8 млрд, а импорт вырос почти в пять раз до $41,56 млрд.

Поэтому в Москве считают, что при расчете в национальных валютах Россия останется с рупиями примерно на $40 млрд, и называют «нежелательным» накопление такой суммы в индийской валюте, сказал Reuters правительственный чиновник Индии.

Дисбаланс в торговле означает, что «объем "замороженных средств" может достичь десятков миллиардов долларов», приводит Bloomberg мнение Александра Кнобеля, директора Института международной экономики и финансов: «Ситуация усугубляется исторически высоким совокупным торговым дефицитом Индии, который сокращает возможности для расчетов с третьими странами».

Невозможность использовать рупии и перевести их в более удобную валюту (а индийская не является полностью конвертируемой) уже породила серьезные проблемы. В то время как Владимиру Путину необходимы деньги на войну, а доходы бюджета падают, стороны уже год не могут придумать, как перевести из Индии в Россию более $2 млрд в оплату за вооружения. Доллары не подходят, потому что в Дели боятся столичных санкций США, рубли – потому что их нельзя приобрести в таком количестве по приемлемому курсу, а рупии Москве некуда девать, к тому же высока курсовая волатильность.

Но гораздо более значительной статьей индийского импорта стала российская нефть. По данным Vortexa, в апреле поставки достигли рекордного объема – 1,68 млн баррелей в сутки, в шесть раз больше, чем годом ранее. При этом до войны Индия почти не покупала нефти у России.

Увеличить индийские поставки в Россию (чтобы, например, использовать рупии для их оплаты) тоже не получается – во многом из-за все тех же проблем с расчетами и больших потерь на курсовой разнице. Экспорт из Индии в Россию в марте 2023 г. составил $300 млн, а в западноафриканскую страну Того – $400 млн, отмечает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Он также напоминает, что рупиевая проблема имеет давние корни: «ВЭБ до сих пор проводит аукционы по распродаже остатков рупиевого долга Индии перед Советским Союзом»

«Нашим экспортерам сложно репатриировать рупии, – говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. – На них должен быть предъявлен спрос по импорту, либо они должны вкладываться в рупийные финансовые активы. В ближайшее время на российском рынке вряд ли появятся такие инструменты, потому что у Индии есть ограничения на конвертируемость».

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