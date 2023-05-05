Официально: на границе Беларуси и РФ установили КПП

Официально: на границе Беларуси и РФ установили КПП7
- 5.05.2023, 18:45
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Информацию подтвердил белорусский Госпогранкомитет.
Контрольно-пропускные пункты на дорогах между Беларусью и Россией появились «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз», сказали РБК на горячей линии белорусского Госпогранкомитета.
«С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании», — пояснили там.
5 мая Charter97.org писал, что Беларусь ввела пограничный контроль на границе с Россией, у въезжающих проверяют паспорта. По словам очевидцев, погранпункты, в частности, разместили на выезде из страны через Добруш в Гомельской области, а также на трассе М1 у границы.