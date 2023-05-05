В Беларуси подешевеет дизель и бензин 5.05.2023, 18:50

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На одну копейку.

Стало известно, что бензин и дизель снова подешевеют на 1 копейку в Беларуси со вторника, 9 мая. Информация опубликована на сайте организации Белнефтехим.

В сообщении сказано, что в Беларуси с 9 мая изменятся цены автомобильное топливо на АЗС. Отмечается, что бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,26 рубля. Вместе с тем стоимость бензина АИ-98-К5-Евро составит 2,58 рубля. Что касается бензина АИ-95-К5-Евро, то его стоимость с 9 мая составит 2,36 рубля. А дизель на АЗС будет стоить 2,36 рубля.

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