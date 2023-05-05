Минск присыпало ледяной крупой 1 5.05.2023, 19:14

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Видеофакт.

В начале мая в Минске выпала ледяная крупа. Видео спрятавшегося под «снежной крошкой» подоконника опубликовал в Twitter «Блізкі космас».

Автор ролика — пользователь под ником @KatsiaZ. Видео было снято 5 мая в одном из домов на Логойском тракте.

Ледяная крупа из конвективной облачности.

Логойский тракт, Минск. Видео @KatsiaZ из телеги. pic.twitter.com/ak3PlGMzId — Блізкі космас. (@nadvorie) May 5, 2023

«Блізкі космас» пояснил, что это не снег, а «ледяная крупа из конвективной облачности». Это твердые осадки, выпадающие в виде мелких частичек плотного льда, обычно белых, но с прозрачной оболочкой, диаметром не более 5 мм. Ледяная крупа выпадает при невысокой положительной температуре воздуха чаще всего в переходные сезоны.

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