Минск присыпало ледяной крупой

Минск присыпало ледяной крупой1
- 5.05.2023, 19:14
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Видеофакт.
В начале мая в Минске выпала ледяная крупа. Видео спрятавшегося под «снежной крошкой» подоконника опубликовал в Twitter «Блізкі космас».
Автор ролика — пользователь под ником @KatsiaZ. Видео было снято 5 мая в одном из домов на Логойском тракте.
Ледяная крупа из конвективной облачности.— Блізкі космас. (@nadvorie) May 5, 2023
Логойский тракт, Минск. Видео @KatsiaZ из телеги. pic.twitter.com/ak3PlGMzId
«Блізкі космас» пояснил, что это не снег, а «ледяная крупа из конвективной облачности». Это твердые осадки, выпадающие в виде мелких частичек плотного льда, обычно белых, но с прозрачной оболочкой, диаметром не более 5 мм. Ледяная крупа выпадает при невысокой положительной температуре воздуха чаще всего в переходные сезоны.