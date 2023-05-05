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Минск присыпало ледяной крупой

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  • 5.05.2023, 19:14
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Минск присыпало ледяной крупой

Видеофакт.

В начале мая в Минске выпала ледяная крупа. Видео спрятавшегося под «снежной крошкой» подоконника опубликовал в Twitter «Блізкі космас».

Автор ролика — пользователь под ником @KatsiaZ. Видео было снято 5 мая в одном из домов на Логойском тракте.

«Блізкі космас» пояснил, что это не снег, а «ледяная крупа из конвективной облачности». Это твердые осадки, выпадающие в виде мелких частичек плотного льда, обычно белых, но с прозрачной оболочкой, диаметром не более 5 мм. Ледяная крупа выпадает при невысокой положительной температуре воздуха чаще всего в переходные сезоны.

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