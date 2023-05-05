Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения» 1 5.05.2023, 19:31

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Вот кому пророчат победу.

Уже на следующей неделе стартует 67-й ежегодный песенный конкурс «Евровидение». Выступления исполнителей традиционно разделят на два полуфинала, а победители каждого этапа потом встретятся в финале. Букмекеры уже назвали главного претендента на победу в конкурсе в этом году, передает «Зеркало».

Фаворитом букмекеры считают шведскую певицу Лорин с композицией Tattoo — ее шансы оцениваются в 39%, свидетельствуют данные сайта Eurovisionworld. К слову, Лорин уже побеждала на «Евровидении» в 2012 году.

Второе место пророчат Финляндии, которую на конкурсе представит рэпер Кяэрия с песней Cha Cha Cha: его шансы выиграть оцениваются в 24%. И шведка, и финн выступят в первом полуфинале.

На третьем, четвертом и пятом местах могут разместиться соответственно La Zarra из Франции, TVORCHI из Украины, победившей в прошлом году, и Бланка Палома из Испании.

Замыкают рейтинг букмекеров представители Сан-Марино, Латвии и Румынии.

К слову, в другом рейтинге букмекеров на сайте Eurovisionfun расстановка сил среди фаворитов выглядит очень похоже. Там топ-5 претендентов на победу выглядит так: Швеция, Финляндия, Украина, Франция, Испания.

Напомним, вместо Украины, победившей в прошлом году, «Евровидение» из соображений безопасности пройдет в британском Ливерпуле.

Всего в конкурсе примут участие 37 стран: 15 стран выступят в первом полуфинале 9 мая, 16 стран — во втором полуфинале 11 мая. Еще шесть (страны «большой пятерки», организаторы «Евровидения» Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также прошлогодний победитель Украина) проходят в финал вне конкурса — он состоится 13 мая.

Беларусь и Россию в этом году опять не допустили к участию из-за агрессии против Украины, а Болгария, Северная Македония и Черногория отказались сами по финансовым причинам.

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