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Игровому блогеру из Минска платят даже за то, что он спит

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  • 5.05.2023, 20:10
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Игровому блогеру из Минска платят даже за то, что он спит

За это он получает десятки тысяч долларов.

Минский стример Андрей Сомов (EviL GrannY) вновь запустил «бесконечный стрим», суть которого заключается в том, что зрители своими «донатами» сами решают сколько будет идти трансляция. В прошлом году эфир такого же формата у минчанина продлился 12 дней и принес ему почти 42 тысячи долларов.

На стриме есть таймер с обратным отсчетом времени. Когда он остановится — эфир закончится.

«За каждый донат время будет добавляться. Изначально донат 100 российских рублей (1,3 доллара — Прим. ред.) = 1 минута стрима. То есть если мне кидают 200 российских рублей (2,6 доллара — Прим. ред.) — в таймер добавляется 120 секунд. Если кидают, например, 6000 российских рублей (77,5 доллара — Прим. ред.), то таймер увеличивается на 1 час и так далее», — объяснил условия Андрей Сомов.

Когда время, которое стример уже провел в эфире, и накопленный на донатах таймер суммарно составят неделю — цены увеличатся вдвое.

«То есть если я постриммил 4 дня, а в таймере накопилось еще на 3 дня — я повышаю цену. Таким образом за 200 российских рублей доната таймер прибавится на 1 минуту», — рассказал Сомов.

Стример предупредил, что не прекратит вещание даже, если захочет спать:

«Принесу кровать и буду спать на стриме. Это практически реалити-шоу! Если стрим действительно затянется на сутки или более, то контент будет совершенно разный. Игра в танки (World of Tanks — Прим. ред.), просмотр видосов, общение с чатом, готовка, прогулки и так далее», — написал минчанин.

Такой же стрим Сомов проводил и в прошлом году. Тогда эфир продолжался 12 суток. Когда стрим все-таки закончился, автор не смог сдержать слез, писало издание cq.ru. За это время Андрею перечислили почти 42 тысячи долларов.

Андрей Сомов ранее был киберспортсменом, участвовал в турнирах, пишет «Ганцавіцкі час». Только в YouTube у него 700 тысяч подписчиков.

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