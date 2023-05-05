Игровому блогеру из Минска платят даже за то, что он спит 4 5.05.2023, 20:10

2,522

За это он получает десятки тысяч долларов.

Минский стример Андрей Сомов (EviL GrannY) вновь запустил «бесконечный стрим», суть которого заключается в том, что зрители своими «донатами» сами решают сколько будет идти трансляция. В прошлом году эфир такого же формата у минчанина продлился 12 дней и принес ему почти 42 тысячи долларов.

На стриме есть таймер с обратным отсчетом времени. Когда он остановится — эфир закончится.

«За каждый донат время будет добавляться. Изначально донат 100 российских рублей (1,3 доллара — Прим. ред.) = 1 минута стрима. То есть если мне кидают 200 российских рублей (2,6 доллара — Прим. ред.) — в таймер добавляется 120 секунд. Если кидают, например, 6000 российских рублей (77,5 доллара — Прим. ред.), то таймер увеличивается на 1 час и так далее», — объяснил условия Андрей Сомов.

Когда время, которое стример уже провел в эфире, и накопленный на донатах таймер суммарно составят неделю — цены увеличатся вдвое.

«То есть если я постриммил 4 дня, а в таймере накопилось еще на 3 дня — я повышаю цену. Таким образом за 200 российских рублей доната таймер прибавится на 1 минуту», — рассказал Сомов.

Стример предупредил, что не прекратит вещание даже, если захочет спать:

«Принесу кровать и буду спать на стриме. Это практически реалити-шоу! Если стрим действительно затянется на сутки или более, то контент будет совершенно разный. Игра в танки (World of Tanks — Прим. ред.), просмотр видосов, общение с чатом, готовка, прогулки и так далее», — написал минчанин.

Такой же стрим Сомов проводил и в прошлом году. Тогда эфир продолжался 12 суток. Когда стрим все-таки закончился, автор не смог сдержать слез, писало издание cq.ru. За это время Андрею перечислили почти 42 тысячи долларов.

Андрей Сомов ранее был киберспортсменом, участвовал в турнирах, пишет «Ганцавіцкі час». Только в YouTube у него 700 тысяч подписчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».