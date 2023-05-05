В Запорожской области повторяется херсонская история 5.05.2023, 19:54

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Оккупанты РФ опустошают АЗС, готовясь к бегству.

Из оккупированной части Запорожской области начали эвакуировать жителей 18 населенных пунктов. В общей сложности захватчики планируют вывезти примерно 70 тысяч человек.

С таким заявлением выступил представитель оккупационной администрации Евгений Балицкий.

Все эти населенные пункты расположены в пределах 50-70 км от линии фронта.

ТГ-канал «Карты и стрелочки» пишет, что украинцев будут «эвакуировать» из Токмака и других населенных пунктов вблизи Запорожского фронта: Тимошовки, Смирновки, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышева, Пришиба, Малой Белозерки, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки-Днепровской, Энергодара, Пологов, Конских Раздоров и Розовки.

Если посмотреть на карту, разместив упомянутые города и поселки, то становится примерно понятно, в какой зоне российские оккупанты ожидают контрнаступление ВСУ. Безусловно, захватчики могут попытаться обмануть украинских защитников, однако в прошлый раз оккупационные российские власти заставляли выезжать жителей Херсонской области и города.

Тем временем жители Мелитополя сообщают об очередях на заправках, на некоторых АЗС уже нет горючего. Российские военные спешно заправляют свои машины.

Городской голова Иван Федоров пишет, что работникам коммунальных предприятий выдали на руки трудовые книжки. Пока им говорят выходить на работу, но в случае взрывов оставаться дома. А коллаборанты уже сидят на чемоданах, паникуя, что «власти» бросят их, как это было в Херсоне.

Блогер Анатолий Несмиян предполагает, что суета оккупантов РФ на Запорожском направлении связана с приближающимся украинским наступлением.

«Повторяется херсонская история. Кстати, из Херсона на восточный берег перешла примерно четверть населения города, остальные правдами и неправдами сумели уклониться. Сколько сумеют вывезти сейчас, неизвестно. Для принудительной массовой эвакуации, скорее всего, просто нет достаточного ресурса», - отметил блогер.

Ранее представители МАГАТЭ сообщили, что российская армия, вопреки многочисленным заявлениям, разместила в четвертом энергоблоке Запорожской АЭС взрывчатку, военную технику и оружие.

А уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 17 метров и практически вплотную приблизился к критической отметке: под угрозой разрушения дамба в Каменке Днепровской, что приведет к затоплению десятков поселков, а в работе ЗАЭС могут возникнуть проблемы.

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