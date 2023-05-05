Россияне опять подали в суд на разорившийся «Виталюр» 1 5.05.2023, 19:55

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На этот раз — «За Родину».

Против закрывшейся недавно торговой сети «Виталюр» подали очередной иск в России. Претензии возникли у рыбзавода «За Родину», который через суд требует у ритейлера около 75 тысяч долларов. Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на базу данных арбитражных судов России.

Компания из Калининградской области «За Родину», которая занимается рыболовством и переработкой рыбы, хочет взыскать с белорусского «Виталюра» более 5,1 млн российских рублей (около 186,8 тысячи белорусских). Предварительное заседание Арбитражный суд проведет 28 июня.

Из судебного документа следует, что «Виталюр» не заплатил за товар. Причем оплату калининградцы не получали с 1 января 2023 года, и с этой даты набежала пеня более чем на 50,8 тысячи российских рублей (более 1,8 тысяч белорусских).

Таким образом, общая сумма, которую требуют россияне, — чуть менее 190 тысяч белорусских рублей (около 75 тысяч долларов).

Напомним, торговую сеть «Виталюр» продолжают забрасывать судебными исками и другие поставщики, в том числе несколько российских компаний.

21 февраля этого года был последний рабочий день магазинов «Виталюр». Бывшие магазины этой торговой сети теперь работают под вывеской «Санта». К концу 2021 года у ритейлера «Виталюр» накопилось краткосрочных кредитов и займов в общей сложности на 158 млн рублей, а краткосрочные обязательства перед поставщиками и подрядчиками на тот момент достигли 130 млн рублей. В итоге 2022 год компания провела в попытках разрешить финансовые трудности и расплатиться с поставщиками, которые один за другим обращались в суд.

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