Белорусы поделились рецептами супервкусных шашлыков 5.05.2023, 20:08

Вот их варианты.

Есть хорошая новость — впереди четыре выходных. И пусть погода не обещает нам жарких, солнечных дней, кто-то обязательно решит провести это время на природе и, скорее всего, пожарить шашлыки. Чтобы вам не пришлось долго искать подходящий рецепт, «Зеркало» попросило читателей поделиться секретами того, как приготовить это блюдо таким, чтобы… ну просто пальчики оближешь.

Рецепт № 1 от читателя Дмитрия: шашлык на киви

Что нужно:

1−2 кг свинины, желательно шейная часть с жировыми прослойками;

3−4 киви (можно мягкие);

2−3 большие луковицы;

соль и черный перец.

Что делаем?

Нарезаем мясо стандартными кусками для шашлыка. Солим и перчим, хотя это можно сделать и после мариновки, не принципиально. Режем лук и киви, а затем перетираем в блендере до жидкого состояния. При желании можно добавить еще и розмарин. Заливаем мясо полученной смесью и маринуем два-три часа, не больше.

— Перед приготовлением на шампурах с мяса нужно снять весь маринад. Затем жарить как обычный шашлык, — объясняет Дмитрий. — Киви расслаивает волокна мяса, поэтому оно получается очень сочным и мягким.

Нужно сказать, что рецепт шашлыков с киви по душе не всем. Другой наш читатель написал, что «невкусно совсем».

— Высыхая, сок киви оставляет на мясе мелкие твердые частицы. Ощущение, словно шашлык мукой посыпан, — делится своим опытом мужчина. — У меня самого особого рецепта нет. Могу лишь сказать, что шашлык, приготовленный в тандыре (шарообразная печь-жаровня. — Прим. ред.), намного вкуснее и сочнее, чем на мангале.

Рецепт № 2 от читателя, пожелавшего остаться неназванным: шашлык на травах

Что нужно:

1 кг свинины;

2 пучка кинзы;

2 пучка базилика;

лимон.

Что делаем?

За два-три часа до того, как соберетесь жарить шашлык, нашинкуйте кинзу и базилик, засыпьте ими мясо и дайте постоять. За полчаса до приготовления отожмите на мясо лимон и добавьте соль и перец по вкусу.

— Больше ничего не нужно. Я называю это — шашлык в зелени. Этот рецепт мне дал один азербайджанец, — написал читатель.

Рецепт № 3 от Иды: шашлык с перцем и помидорами

Что нужно:

1−2 кг свежей свинины (полендвица или шея);

1−1,5 кг помидоров;

2−3 перца;

лук, кинза и петрушка (Ида берет на глаз).

Что делаем?

Режем свинину, помидоры и перец на кусочки. Шинкуем зелень и лук. Перемешиваем все это в кастрюле и оставляем на три-четыре часа в теплом месте.

— После этого на шампуры нанизываем мясо вперемешку с овощами, — объясняет читательница. — Такого вкусного я не припомню.

Еще один вариант шашлыка с помидорами предложила наша читательница Лариса. Все ингредиенты, признается девушка, она берет на глаз.

— Нам понадобятся помидоры, лук и немного свежего базилика. Все перетираем в блендере и заливаем этой смесью мясо, которое мы до этого уже посолили и добавили в него специи, — объясняет читательница. — Получается очень вкусно, сочно и необычно.

Рецепт № 4 от читателя Николая: шашлык на «Кока-коле»

Что нужно:

1 кг свинины (лучше шея);

половина маленькой бутылки «Кока-колы»;

1 рюмка соевого соуса;

1 рюмка кетчупа;

зубчик чеснока.

Что делаем?

— Для маринада смешайте «Кока-колу», соевый соус, кетчуп и чеснок, — перечисляет Николай. — Нарежьте на куски свинину и часов на восемь оставьте в маринаде. Потом насадите свиные кусочки на шампуры и жарьте на гриле до готовности.

Рецепт № 5 от читательницы, которая «полгода жила в Грузии»: мясо, соль — и больше ничего

— Это не столько стандартно, сколько «грузины рекомендуют». Те самые грузины, которые, слыша о разных наших нестандартных способах мариновать мясо, искренне удивляются: «Вай, ты его потом сырым ешь?!» — написала читательница. — Хорошее мясо грузины делают так: безо всего и вся режут на куски, нанизывают на шампуры и кладут на мангал с огнем.

Как только, продолжает читательница, мясо «закрылось» с одной стороны, что происходит быстро, его переворачивают. После этого берут горсть обычной соли и кидают сверху на мясо. Что осталось — ровно столько мясу надо.

— Когда со второй стороны мясо «закрывается», огонь притушивают до углей, а мясо снова переворачивают, кидают еще одну горсть соли — и дальше готовят как обычно, — рассказывает читательница. — Пока полгода жили в Грузии, только такой способ видели в исполнении самых разных знакомых. Именно «для себя», а не в кафе.

Рецепт № 6 и № 7 от читателей, которые за простоту

Что нужно:

свинина, лимон, лук соль, перец.

Что делаем?

— Нарезаем мясо на кусочки, добавляем соль и перец по вкусу. Шинкуем и кладем сюда же лук, а затем выдавливаем сок лимона. Остатки лимона можно положить с мясом, — перечисляет читатель. — С утра замариновал, к обеду уже можно на огонь. К такому шашлыку будет отлично запечь овощи. И отдельная вкусняха в сезон — кукуруза на углях. Можно готовить как очищенную, так и в листьях😋.

Есть вариант еще проще.

— Залейте мясо подсолнечным маслом, посолите, поперчите, добавьте укроп. Дайте всему этому час постоять — и будет очень нежный и сочный шашлык, — делится своим рецептом второй читатель.

Бонус — три секрета от читателей, которые помогут сделать вкусный шашлык еще лучше

— Мой сакрэт прыгатавання шашлыка у тым, каб засаліць мяса за два дні да часу Х, — пишет один из читателей. — За гэты час яно «саспее», і ў выніку гэта дасць яму сакавітасць і мяккасць. А марынад ужо можна зрабіць на свой густ і заправіць ім мяса за некалькі гадзін да прыгатавання.

Второй читатель советует жарить шашлыки на шишках.

— У нас на даче растут сосны. Мы собираем шишки и готовим на них вместо дров, — написал читатель. — Шишки быстро прогорают, буквально за 15 минут, и дают очень хороший жар, а также приятный аромат сосны.

Еще одна читательница рекомендует есть уже готовый шашлык с вареньем из черной смородины.

— Варенье должно быть чуть с кислинкой, не сладкое, — уточняет она. — Это поможет раскрыть полноту вкуса.

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