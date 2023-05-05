Белорус Сидоренко подписал новое соглашения с вице-чемпионом первенства Польши 5.05.2023, 20:29

Он тренирует хоккейный клуб ГКС «Тыхы» с 2021 года.

Белорусский специалист Андрей Сидоренко подписал новый контракт с ГКС «Тыхы». У наставника был действующий контракт на предстоящий сезон, но клуб решил продлить его до 30 апреля 2025 года.

— Это было совместное решение. Клуб сделал мне предложение продлить контракт, и я долго не думал об этом. Мне очень хорошо в «Тыхах», и я очень рад, что продолжу здесь работать. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их поддержку, и я сделаю все, чтобы наш клуб стал как можно лучше. Впереди у нас много работы, и у нас нет другого выбора, кроме как подготовить команду к следующему сезону.

Я амбициозный человек и всегда играю ради самых высоких целей. Весь сезон прошел для нас хорошо, но мы определенно надеялись на большее. Теперь нам предстоит подвести итоги и улучшить результат прошлого сезона, — как передает официальный сайт ФХБ, заявил Андрей Сидоренко, тренер ГКС «Тыхы».

— В Польше мы очень часто меняем тренеров и меняем философию работы команды. Для нас стабильность и продление контракта является приоритетом, это четкий сигнал того, что мы инвестируем в будущее и гарантируем большой кредит доверия. Мы довольны проделанной тренером работой и продолжим вместе работать над созданием сильного бренда клуба. Прошлый сезон был для нас хорошим, но наши амбиции еще больше — подчеркивает Кшиштоф Возняк, президент ГКС «Тыхы».

Андрей Сидоренко тренирует ГКС «Тыхы» с декабря 2021 года. За время своего приключения с клубом тренер выиграл Кубок Польши и стал вице-чемпионам страны.

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