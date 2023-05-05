Оккупационные власти Запорожской области: Контрнаступление ВСУ может начаться «в ближайшие дни или даже часы» 5.05.2023, 20:39

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Оккупанты уже эвакуируют население.

Контрнаступление вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил 5 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий в эфире пропагандистской передачи «Соловьев Live».

По его словам, оккупационные власти Запорожской области «владеют информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения».

— Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами, — сказал Балицкий.

Ранее оккупационные власти Запорожской области приняли решение эвакуировать жителей 18 населенных пунктов, в том числе города Энергодара. Это объяснили усилением обстрелов. По данным ТАСС, переселить планируется около 70 тысяч человек.

Напомним, в Киеве не комментируют информацию о контрнаступлении. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что этими сведениями владеют «не более пяти человек». В конце апреля газета The New York Times писала со ссылкой на источник, что контрнаступление ВСУ может начаться в мае. По данным издания, боевые действия будут разворачиваться на юге страны, «в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от аннексированного Россией Крыма».

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