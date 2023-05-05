Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью1
- 5.05.2023, 20:43
Киев последовательно сворачивает отношения с Минском.
В пятницу, 5 мая, Украина приостановила действие двух соглашений с Беларусью.
Об этом сообщает Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
«Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что она была подписана 01.08.2002 г. в Мозыре (Беларусь).
Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
Этот документ был подписан 07.10.2013 г. в Минске.