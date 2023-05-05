На въезде в Крым большая пробка: оккупанты бегут с похищенными вещами 5.05.2023, 20:47

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На Перекопском перешейке в сторону временно оккупированного Крыма возникла большая пробка. Там заметили грузовики, на которых россияне хотят вывезти похищенные вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

«На перешейке в сторону Крыма многокилометровая пробка. Едут как легковые авто, так и вражеские грузовики - рашисты прихватили «на дорожку» похищенное имущество», - написал городской глава.

Он также отметил, что в центре временно оккупированного Мелитополя заметили белые автобусы, при помощи которых, вероятно, могут проводить эвакуацию.

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