Австрия отозвала приглашения лукашистов на памятные торжества 8 мая
- 5.05.2023, 20:53
На торжества не попадут и россияне.
Отозваны приглашения Беларуси и России на торжества в годовщину освобождения Австрии от нацизма.
Об этом с возмущением заявил российский посол в этой стране Дмитрий Люблинский: «Решения... об отзыве приглашений делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь на официальные торжества... рассматриваем как неприемлемые и позорные».
Торжества по случаю освобождения Австрии от нацизма и окончания Второй мировой войны пройдут 8 мая.
Международная изоляция России как агрессора и Беларуси как ее союзника и соагрессора увеличивается.