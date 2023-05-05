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Австрия отозвала приглашения лукашистов на памятные торжества 8 мая

  • 5.05.2023, 20:53
Австрия отозвала приглашения лукашистов на памятные торжества 8 мая

На торжества не попадут и россияне.

Отозваны приглашения Беларуси и России на торжества в годовщину освобождения Австрии от нацизма.

Об этом с возмущением заявил российский посол в этой стране Дмитрий Люблинский: «Решения... об отзыве приглашений делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь на официальные торжества... рассматриваем как неприемлемые и позорные».

Торжества по случаю освобождения Австрии от нацизма и окончания Второй мировой войны пройдут 8 мая.

Международная изоляция России как агрессора и Беларуси как ее союзника и соагрессора увеличивается.

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